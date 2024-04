Gouache, peindre les petits bonheurs

La gouache est largement sous-estimée car assimilée à nos années d'école. Pourtant elle tient une place de choix dans l'art car elle a été utilisée par les plus grands peintres comme Odilon Redon, Picasso ou bien Matisse. Sa simplicité d'utilisation, ses couleurs vives, son fini mat, etc. sont des avantages indéniables pour l'artiste. @mariedelignyillustration vous propose de vous initier à la gouache. L'artiste partage avec plaisir son expérience en vous proposant des exemples empreint de douceur de vivre. Ce livre est une source d'inspiration, de conseils pratiques et de réconfort pour chaque artiste, novice ou confirmé.