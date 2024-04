"Je m'appelle Emmy, et mon existence a pris un tournant extraordinaire le jour où j'ai reçu un colis de Human Life. Ce jour même où Owen est entré dans ma vie de la plus étrange des façons. Je ne dois parler de lui à personne. Le défendre, l'apprécier... et le désirer risquent de me coûter très cher. Car l'ombre menaçante que fait planer sur nous l'entreprise Human Life avec ses expériences mystérieuses nous met tous en danger. Mais comment faire quand l'inimaginable s'invite chez vous ? "