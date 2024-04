L'ours et le poisson

C'est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre entre un ours affamé et un petit poisson qui remonte la rivière pour rentrer chez lui. L'issue pourrait être fatale... Mais c'est sans compter sur la détermination du petit poisson... La rencontre tout sauf triste d'un ours affamé et d'un petit poisson loin de chez lui...