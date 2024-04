Sugar Mystery - Tome 01 Une énigme pour trois

Mystères et pâtisseries dans cette nouvelle série cosy crime ! Passionnée d'enquêtes policières et de pâtisserie, Clara vient d'emménager avec son père en Angleterre. Malgré ses difficultés à s'intégrer dans son nouveau collège, elle se rapproche de Felicity, une châtelaine qui n'a pas froid aux yeux, et de Riley, une jeune fille populaire. Quand un tableau d'une valeur inestimable disparaît chez Felicity, les trois filles vont mettre de côté leurs différences et unir leurs forces afin de démasquer le coupable.