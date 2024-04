Un rebelle à la DST

Un témoignage palpitant au coeur du renseignement français. Jean Lucat révèle quinze ans d'affaires sensibles, de coups tordus, de traques et d'espionnage qui nous replongent dans les grandes pages de l'histoire de la DST. Jean Lucat a passé sa vie au sein des services secrets français. Son rôle ? Traquer les espions soviétiques sur le territoire et lutter contre le terrorisme. Sa spécialité ? L'interrogatoire. Une épreuve physique et psychologique qui dure parfois jusqu'à six jours. Ses souvenirs, d'une honnêteté brutale, nous plongent au coeur de la guerre froide, des méthodes du KGB et du terrorisme international. On y suit des filatures minutieuses, des mises sur écoute, des agents doubles qui mettent en péril la sécurité nationale. Chemin faisant, ce sont aussi les grandes pages de la DST que l'on revisite : l'arrestation des principaux membres d'Action directe, l'attentat d'Orly et la traque des terroristes arméniens qui s'en est suivie, la capture de Carlos en 1994 et la longue " cavale " de Dominique Erulin, soupçonné par l'Elysée d'avoir voulu assassiner François Mitterrand... Un témoignage palpitant au coeur du renseignement français.