Que m'est-il permis d'affirmer ? Essai sur les confessions

Que cherche-t-on à savoir quand on vous demande si vous êtes croyant ? La question se satisferait d'un "oui" ou d'un "non" . Que veut-on alors ? Que l'autre fasse une confession. Nous connaissons la confession comme aveu des péchés, mais la confession de foi est tout aussi ancienne. Il s'agit d'affirmations fixées par des formules rituelles qui concentrent le contenu d'une religion, sa doctrine ou son dogme. Car la foi n'est rien d'autre que son affirmation. Soulignant la résurgence de la confession et du manifeste dans l'écriture philosophique contemporaine, Philippe Büttgen décrypte dans cet ouvrage le caractère immédiatement politique des affirmations religieuses. Il met ainsi au jour l'un des défis de la laïcité : que faire, précisément, de ces affirmations, c'est-à-dire de la prétention des religions à dire quelque chose de ce qui est ? Une approche inédite et avisée d'un sujet au coeur de l'actualité. Professeur de philosophie des religions à l'Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, Philippe Büttgen a également enseigné aux universités de Genève, Göttingen et New York (NYU). Il a notamment publié plusieurs études sur Luther, Lessing et la Réforme protestante.