HALO - Les Parasites - Le roman officiel

Découvrez les aventures du Spartan John-117, le Major, héros de la série télé HALO ! 2552. Après avoir échappé de justesse à la bataille finale pour Reach contre les Covenants, l'équipage du Pillar of Automne, dont John-117 - le Master Chief - et son IA Cortana, est contraint de faire un saut désespéré dans l'espace. Mais leur destination les conduit à un ancien mystère et à un combat encore plus important. Dans ce coin reculé de l'univers flotte un anneau artificiel massif. Le seul espoir de survie de l'équipage est d'atterrir en catastrophe à sa surface et de mener la bataille contre les Covenants au sol. Mais ils découvrent bientôt que cet énigmatique anneau-monde est bien plus qu'il n'y paraît. Construit il y a cent mille ans par une civilisation disparue depuis longtemps (connue sous le nom de Forerunners) ce " Halo " est vénéré par les Covenants. Ils ne reculeront devant rien pour le contrôler. S'engageant dans des combats acharnés, Master Chief et Cortana s'enfonceront dans le Halo et découvriront son sombre secret et sa véritable raison d'être, alors même qu'un ennemi monstrueux et bien plus vicieux que les Covenant émerge et menace toute la galaxie... Un roman fascinant pour découvrir les origines du Major et son héroïsme légendaire face à la possible extinction de l'humanité !