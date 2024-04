Vercingétorix. Un roman ébouriffant

La face cachée d'un leader délicat A 30 ans, Vercingétorix a tout pour être heureux : une santé de fer, une amoureuse ravissante et un corps de rêve qu'il entretient en buvant des jus détox. Mais les ambitions de Jules César le poussent à se challenger. Convaincu que le Romain peut être aplati, Vercingétorix décide de s'imposer et prend la tête d'une armée de cent mille hommes. Pas de moustaches ni de cervoise, un management bienveillant et des exercices de pleine conscience... Les méthodes modernes de Vercingétorix ne sont pas du goût de tous, et le jeune prince devra composer avec une adversité qu'il ne soupçonne pas. Le charisme de Vercingétorix, son savoir-faire militaire et la manière dont César est parvenu à le vaincre intriguent toujours les historiens. Humoristique et inédit, ce roman se propose de combler les blancs de la grande Histoire en transportant le lecteur dans un monde bien réel : celui de la guerre des Gaules et des espions de Jules César.