Superproductif. Comment utiliser ChatGPT pour gagner du temps et développer votre business

Recruter, prospecter, communiquer... les usages de ChatGPT sont multiples. Bien utilisé, l'outil créé par Open AI permet d'être plus efficace et productif. Avec une méthode pas à pas, de son inscription sur le logiciel à l'utilisation de techniques expert, ce livre permet de comprendre ChatGPT, le prendre en main et optimiser son utilisation pour atteindre ses objectifs. Très accessible, il propose de nombreux exemples de prompts pour une mise en pratique immédiate.