Ma grossesse en 300 questions/réponses - Ma petite famille

Objectif : enceinte et préparée ! Alimentation, hygiène de vie, suivi médical, accouchement, administratif, couple, travail... La grossesse est une période de bouleversements au cours de laquelle émergent de multiples interrogations. N'ayez pas peur de vous les poser ! Des questions les plus " naïves " aux plus techniques, elles méritent toutes de trouver une réponse. Grâce aux conseils de nombreux spécialistes, cet ouvrage va vous guider et vous rassurer pour vivre une grossesse apaisée et éclairée. Faites le tour de la grossesse en 300 questions !