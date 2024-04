Brèves de métro - Un wagon sans smartphone

Troisième recueil de brèves de métro, avec drôlerie et humanité, ce Dernier Wagon apporte son lot de tranches de vie et de bons mots volés, croqués aussi dans les illustrations in situ. Une proposition aussi pour sortir de l'individualisme des smartphones : réserver le dernier wagon à la conversation ! - Le troisième volet d'une trilogie de "brèves de métro" pleines d'humour et d'humanité piquées dans les conversations dans le métro par l'acteur Thierry de Carbonnières - Une véritable chronique anthropologique de la conversation en milieu fermé à l'époque contemporaine - Une proposition originale face au règne du smartphone et du repli sur soi dans les rames : dédier le dernier wagon à la conversation pour ceux qui veulent parler et échanger pendant leur transport. - Un ouvrage illustré avec talent par l'artiste France Dumas.