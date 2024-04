May et Chance

L'incroyable destin de May Dodd, l'héroïne de la trilogie Mille femmes blanches. Wyoming, 1876. " Etre décédée présente certains avantages " : ainsi recommence le journal de May Dodd, que tous ont cru morte l'année précédente. Du passé cependant, elle n'a rien oublié. Ni l'asile d'aliénés, où sa famille l'a jadis enfermée, ni sa fuite au désert, et son mariage à un puissant chef cheyenne. Mais aujourd'hui qu'une nouvelle vie s'offre à elle, c'est à ses enfants qu'elle pense - ces enfants dont on l'a séparée et qu'avec son amant Chance, elle court retrouver à Chicago. Là, le monde des Blancs les attend de pied ferme, et l'aventure aussi, sous les traits d'un certain Buffalo Bill...