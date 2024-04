1803, La nuit de la sage-femme (poche) - Une enquête de Victoire Montfort

Un mort revient à la vie et réveille ainsi de vieilles craintes d'agitation politique... La nouvelle série historique d'Anne Villemin-Sicherman ! Metz, automne 1803. Un événement secoue la ville : au cimetière de la Chambière, un mort est revenu à la vie ! Mais lorsque le commissaire Montfort arrive, l'homme expire en prononçant un seul mot : " assassin ". Victoire, la femme de Montfort, est appelée au chevet de Lucienne Lacour, la veuve de l'homme à tout faire de l'hôtel Le Pont-à-Mousson, car la jeune femme est sur le point d'accoucher. Or, c'est son mari qui a été enterré. S'agit-il d'une résurrection, comme le soutient le curé de Saint-Eucaire ? Le macchabé était-il le porteur d'un message divin que personne n'a entendu ? Ou, au contraire, s'agit-il d'un malheureux enterré vif, comme cela arrive encore trop souvent ? Les Montfort mènent l'enquête et recueillent confidences sur confidences.