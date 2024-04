Le fardeau tranquille des choses

Le jeune Benny a bien du mal à s'entendre penser avec tous ces objets qui ne cessent de lui parler. Serait-il devenu fou ? Par l'auteure de En même temps toute la terre et tout le ciel. Il y a un an, la vie du jeune Benny basculait. Son père adoré trouvait la mort dans un accident. Depuis, sa mère, Annabelle, remplit névrotiquement la maison de tous les objets qu'elle peut trouver. Depuis, Benny entend des voix. Comment retrouver la paix au milieu du chaos ? Son refuge, Benny va le trouver à la bibliothèque. Un lieu propice au calme, à l'ordre et aux rencontres. Il y aura cette jeune graffeuse et son malicieux furet, et ce SDF poète et philosophe. Il y aura surtout un livre. Le livre qui va aider Benny à entendre sa propre voix et à se reconnecter Annabelle. Pour que mère et fils trouvent enfin le chemin de l'apaisement... " Nous avouons avoir dévoré ce roman de Ruth Ozeki, illuminé par d'étonnants personnages. " Télérama " Une aventure sensationnelle. " Femme actuelle Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sarah Tardy