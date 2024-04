Élégies et chansons cubaines

Les plus beaux poèmes de Nicolás Guillén, grande voix de la poésie hispanique, réunis dans une anthologie bilingue. Nicolás Guillén s'est fait connaître en publiant le recueil Motivos de son, en 1930. En fusionnant de façon novatrice les thèmes, les sonorités et les rythmes de la musique afro-cubaine avec un langage poétique au classicisme sensuel et inspiré, il suscite l'admiration des écrivains, des critiques, des lecteurs, non seulement à Cuba, mais bientôt sur tout le continent américain. Ce coup d'éclat l'installe aux yeux du monde comme l'un des meilleurs représentants d'une poésie métisse ou noire. Auteur d'une oeuvre typiquement cubaine, Guillén l'est indubitablement, mais il est surtout un poète à la parole universelle. Au fil des ans, ses élégies, ses poésies, évoquant le destin si violent de tant de nations latino-américaines, se feront de plus en plus sociales et engagées, incitant le peuple à la révolte contre toutes les formes d'injustice. " Ce qui est admirable dans ces poèmes, cinglants comme des refrains entêtants, c'est le don du rythme, le génie de la prosodie syncopée, le goût du mot juste qui sonne et claque. " Extrait de la préface de Thierry Clermont Traduit de l'espagnol (Cuba) par Claude Couffon