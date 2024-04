1999 : un été tragique en Cornouailles. Un secret qui détruit une famille. Des vies bouleversées. Dans la droite lignée de Daphné du Maurier Lauren, Kat et Flora sont trois demi-soeurs qui partagent un père, artiste célèbre, et un terrible secret. Au fil des ans, elles se sont éloignées et mènent des vies désormais très différentes que chacune semble avoir réussie. Mais voilà que leur père doit leur faire une " annonce " et les invite en Cornouailles, à Rock Point, sa maison sur la falaise qui abritait les étés de leur enfance. C'est là que leur père a peint son tableau le plus célèbre, le portrait de ses trois filles, Jeunes filles à la volière, le fameux été de l'éclipse solaire. L'été où le pire est arrivé, où la meilleure amie de Lauren a été retrouvée morte dans la volière. Vingt ans plus tard, au coeur de l'hiver, dans des paysages grandioses balayés par les vents, les souvenirs de cet été-là rodent. Quelqu'un dans l'ombre surveille chacun de leurs mouvements. Quelqu'un qui se souvient de ce qu'ont fait les filles du tableau. La vérité va devoir éclater, peu importe le prix à payer. Un texte riche en rebondissements, en sombres secrets, qu'on ne lâche pas qui nous transporte dans les somptueux paysages de Cornouailles, entre lande et océan. Le récit sans complaisance de la cruauté dont peuvent faire preuve les enfants mais aussi d'une famille qui essaie de se retrouver.