Laughing Under the clouds T03

Entre son ouverture culturelle sur le monde et l'interdiction du port du sabre, le Japon de l'ère Meiji traverse une période de profonds bouleversements culturels et sociaux. C'est au milieu de ces temps troublés que le serpent géant Orochi s'apprête à revenir sur terre par l'intermédiaire d'un réceptacle, un être humain à travers lequel il doit se réincarner. Quand l'identité de l'hôte est enfin révélée, plus aucun rayon de soleil n'arrive à percer l'épaisse couche de nuages au-dessus du lac Biwa... Karakara Kemuri, repéré par les lecteurs français avec Mars Red, a construit une partie de son parcours autour de sa licence culte : Donten ni Warau (ou Laughing Under the Clouds en anglais). Débutée en 2010, cette série a rapidement su trouver son public de par son excellent mélange entre récit historique et folklorique. Ce titre nous embarque au coeur de l'ère Meiji et de ses répercussions sur la société japonaise, et nous raconte une histoire qui emprunte beaucoup aux mythes japonais. Le succès de ce manga, en six volumes, a occasionné la publication d'une suite et d'un préquel ainsi qu'une adaptation anime en 2014 et un film. Cette licence a même eu le droit à sa version live action au cinéma en 2018.