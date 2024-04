Quand la politique s'en mêle. Les liens du sang 4

Mack pensait enfin s'éloigner des affaires paranormales, mais ses pouvoirs attirent toutes sortes de convoitises... On aurait pu croire que la vie se montrerait enfin clémente avec Mack Smith. Entre son déménagement à Londres et l'ouverture imminente de sa librairie Clava Books, version 2. 0, sa situation semble enfin se calmer. Du moins, si on omet ses terribles cauchemars mettant en scène des dragons. Ou le fait qu'elle soit constamment suivie par toute une traînée de mages, métamorphes et faes qui réclament sans cesse son attention. Et ne parlons même pas de la tentation qu'exerce sur elle Corrigan, le Seigneur Alpha de la Fraternité. Mais lorsqu'une dryade du coin lui demande son aide, les choses commencent vraiment à sentir le roussi. Attention, l'été sera chaud...