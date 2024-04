Humanimaux. Où placer les frontières de l'humain ?

A quel point notre existence humaine est-elle liée à celle des êtres que nous appelons "animaux" - comme si nous n'en étions pas nous-mêmes ? Pourquoi croyons-nous si fermement, contre toute évidence, en notre exceptionnalité ? Un hybride mi-animal mi-humain est-il possible ? Pour répondre à ces questions, cet essai scrute les zones de contact entre les animaux humains et non humains, examine les limites de l'humanité, les affects qui circulent entre êtres humains et autres animaux, la sexualité et le travail partagés, les modes de communication, les tentatives d'hybridation, la vulnérabilité et la finitude communes.