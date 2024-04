Le joli café du cerisier

Le nouveau roman de l'autrice à succès Heidi Swain ! Une histoire d'amour drôle et attachante à la campagne Rien ne va plus pour Lizzie Dixon ! Comme si se faire plaquer sans ménagement le jour de son anniversaire (alors qu'elle s'attendait à une demande en mariage) ne suffisait pas, elle va également se faire renvoyer de son job. Il ne lui reste qu'une solution : retourner à Wynbridge, le village de son enfance, et tout recommencer à zéro. Elle va pouvoir aider sa meilleur amie, Jemma, qui vient d'ouvrir un café, et renouer avec ses premiers amours : la couture et l'artisanat en tout genre. Et en parlant de premier amour, Lizzie va également devoir composer avec Ben, son amoureux du lycée, très proche de Jemma et de son mari ! Une nouvelle vie s'annonce donc pour Lizzie. Arrivera-t-elle à se remettre de son chagrin d'amour ? Et pourquoi pas commencer par raviver une flamme adolescente ? Le Style Un roman chaleureux pour plonger dans le bonheur, avec des protagonistes attachants et une intrigue amoureuse captivante.