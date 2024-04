Cuisine en trompe-l'œil

Des plats bluffantes : est-ce du sucré ou du salé ? Un livre qui bouscule les codes du dressage avec une cuisine en trompe-l'oeil ! Les plats ont l'apparence de desserts, et les desserts prennent l'apparence de plats. Et c'est bluffant. Un Saint Honoré ? Non, c'est un burger ! Des churros ? Raté, des frites de pommes de terre. Et des spaghetti ? Toujours pas, c'est une tarte au citron meringuée ! Au-delà de l'originalité et de l'effet surprise que peuvent procurer ces plats, les recettes sont aussi savoureuses qu'étonnantes. De l'entrée au dessert, on ne sait plus qui est qui, mais on se souvient à coup sûr de ce repas très particulier !