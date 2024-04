108 sentiers à explorer pour méditer

De beaux mantras illustrer pour méditer et cheminer vers le bonheur 108 phrases, telles des mantras, magnifiquement illustrées d'aquarelles bicolores, proposent au lecteur une expérience méditative et de connaissance de soi. Les différents thèmes - l'amour, l'abondance, le lâcher prise, la joie, le calme, la plénitude, la passion... - transportent dans un univers serein et contemplatif qui permet de s'offrir un temps pour soi, comme la vie moderne en donne si peu l'occasion. Ces "sentiers" sont autant de pistes à explorer pour trouver la paix intérieure et le bonheur.