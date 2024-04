Mon guide feng shui

Guide pratique pour harmoniser l'énergie dans sa maison L'énergie - ou Chi en chinois - a un pouvoir dont on soupçonne encore trop peu l'existence en Occident, et pourtant... Le Feng Shui a pour but d'harmoniser l'énergie d'un lieu afin de favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants. Des modifications très simples dans son intérieur peuvent apporter d'incroyables bienfaits dans tous les domaines de la vie : relations conflictuelles, fatigue, insomnie, problèmes au travail, projets qui ont du mal à se concrétiser... Grâce à ce guide très accessible, s'appuyant souvent sur des exemples concrets tirés de consultations, on est accompagné pas à pas dans sa quête du mieux-être. Comment favoriser une bonne circulation de l'énergie ? Pourquoi est-il si important de bien ranger ? Pièce par pièce, un décryptage de ce qui bloque ou au contraire favorise un bon Chi !