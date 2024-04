Rendre l'âme

" J'ai ve?cu cet instant dans le ressenti pur et mon corps m'a fait entrevoir une facette de la re?alite? qui m'aurait e?te? impossible d'envisager avec mon mental. J'ai senti que mon amie n'e?tait pas en train de mourir, mais bel et bien en train de nai?tre. " En moins de deux ans, Flore, a e?te? confronte?e a? la mort de quatre e?tres proches, humains et animaux. Elle te?moigne ici de son expe?rience d'accompagnement aupre?s d'eux, durant cette pe?riode charnie?re de la fin de vie. En que?te existentielle depuis petite fille, elle raconte comment ces rencontres avec la mort lui ont permis de trouver du sens a? la vie et de s'y relier plus profonde?ment. Son e?veil spirituel lui a ouvert les portes d'une connexion subtile avec son environnement mais aussi de la communication animale. Ses e?changes avec des animaux de?ce?de?s nous offrent un regard tre?s sage et spirituel sur la mort. Une grande aide pour toutes les personnes qui traversent un deuil, une compre?hension nouvelle et re?confortante pour tous.