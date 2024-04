Résistance / Renaissance. Des voix s'élèvent ici pour que la voix des femmes afghanes ne s'éteigne pas là-bas

Le 15 août 2021, les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan. Hamida Aman, fondatrice de Radio Begum (la " radio des Reines ") - dernier média afghan diffusant la voix de femmes -, témoigne de cette date comme d'une bascule radicale. Le livre nous entraîne ensuite, par les voix solidaires d'auteurs et d'autrices blessé. e. s dans leur humanité, dans chaque nouvelle date marquant un recul puissant des droits des femmes : l'interdiction d'aller a l'école, de travailler, de se montrer, d'exister... A cette chronologie dramatique du recul s'opposent les voix d'auteurs et autrices tel. le. s que Leila Slimani, Julie Gayet ou encore Patrick Cohen, qui témoignent dans leur propre vie de la valeur essentielle de ces droits bafoués : des voix s'élèvent ici pour que les voix des femmes ne s'éteignent pas là-bas. Ce livre, au profit de l'association Radio Begum, est un hommage aux droits fondamentaux et à celles qui résistent pour les sauvegarder. Un projet de renaissance qui concerne chacun. e d'entre nous et convoque notre solidarité ! Auteur. e. s : Hamida Aman, Isabelle Rome, Sophia Aram, Leila Slimani, Julie Gayet, Nolwenn Leroy, Ghada Hatem, Patrick Cohen, Raphael Enthoven, les femmes de radio Begum et autres auteur. e. s afghan. e. s Illustrateurs et illustratrices : Marc Antoine Coulon, Marjane Satrapi, Charles Berberian, Zac Deloupy, Nicolas Wild