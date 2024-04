Les enquêtes de Miss Merkel : Mortelle croisière

Depuis qu'elle a pris sa retraite dans un petit village, Angela Merkel s'ennuie à mourir. Rien ne lui apporte autant de joie que le travail de détective amateur, mais depuis quelque temps, il n'y a malheureusement eu aucune mort violente ou inexpliquée... En désespoir de cause, Angela réserve une croisière en mer Baltique réunissant des auteurs et des amateurs de romans policiers. Des jeux et des enquêtes fictives sont organisés, juste de quoi rassasier sa soif d'énigmes. Et lorsque l'auteur de thrillers psychologiques, invité d'honneur de la croisière, meurt dans des circonstances suspectes, Angela est sur le pont et reprend enfin du service ! Elle n'a pas l'intention de se faire mener en bateau et va tout faire pour démasquer le tueur avant qu'il ne prenne le large...