Le Printemps par les grands maîtres de l'estampe japonaise (Coffret)

Véritable célébration du printemps, ce coffret, accompagné d'un livret explicatif, déploie dans un format accordéon plus d'une soixantaine d'oeuvres des plus grands maîtres de l'estampe. Si les Japonais entretiennent une relation intense avec la nature et les saisons, le printemps est une des plus spectaculaires, tant par sa symbolique du renouveau que par sa force spirituelle. De Hokusai à Hiroshige en passant par Harunobu ou Utamaro, chacune de ces estampes révèle la virtuosité avec laquelle les artistes transcrivent le jeu infini des floraisons, mais aussi l'expression sensible d'une poésie de l'éphémère. Paysages parés du vert tendre des feuilles naissantes, cerisiers en fleur rehaussés de toutes les nuances de rose, cascades de glycines pourpres et de roses sauvages au parfum délicat, promenades à l'ombre de luxuriants pruniers : chaque estampe exalte la beauté d'une nature en pleine métamorphose.