Frère loup et les autres animaux

La place que la nature, et spécialement les animaux, ont occupé dans la vie et dans la pensée de François d'Assise compte parmi les raisons principales de sa popularité constante auprès des croyants comme des incroyants des lors qu'ils se soucient de la terre comme "maison commune". Bien avant 2015 et le "Laudato si" du pape François, Jean-Paul II avait fait du Poverello, par une bulle de 1979, "le saint patron des écologistes".