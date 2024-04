Ce que j'aime chez toi Maman chérie

Notre maman, c'est cet être unique qui nous aimait avant même notre naissance. Elle nous réconforte, se range toujours de notre côté — du bon ou du mauvais — nous supporte... On ne saurait énumérer toutes ses qualités et pourtant, lui a-t-on assez dit qu'elle était irremplaçable ? Emparez-vous de ce carnet, laissez-vous porter et exprimez votre gratitude : célébrez votre complicité, évoquez vos meilleurs souvenirs et dites-lui simplement qu'elle est la meilleure maman du monde !