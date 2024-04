Calcul - CE2

La collection qui fait pétiller les neurones et monter les notes de maths ! D'après les travaux du docteur Gareth Moore, l'auteur de best-sellers internationaux en entraînement cérébral et d'énigmes pour enfants et adultes, notamment Brain Games for Clever Kids® (plus de 500 k exemplaires vendus au Royaume-uni, traduit en 29 langues). Plus de 150 problèmes de maths pour les super champions du CE2 ! Ce livre propose un entraînement systématique, rythmé et amusant pour faire des progrès rapides et épater la maîtresse ! Tous les corrigés sont disponibles en fin d'ouvrage.