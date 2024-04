Glow au naturel. Face Yoga - Face Taping - Méditation - Routines

Alignez votre corps et votre esprit, retrouvez un visage rayonnant, boostez votre bien-être ! Notre corps nous veut du bien, pourtant nous ne savons pas l'écouter ni le comprendre. Se reconnecter à ses sensations et apprendre à chouchouter son visage, pour un bien-être intérieur qui se voit à l'extérieur, voilà la mission de Glow au naturel. Explorez les pratiques et rituels proposés dans ce guide complet pour trouver ce qui vous correspond vraiment, sans contrainte et dans le plaisir ! Libérez-vous des rides, tensions, gonflements et gagnez en harmonie grâce au pouvoir de vos mains ! En créant des routines de 10 à 20 minutes, à suivre quelques jours par semaine seulement, vous révèlerez votre beauté naturelle. Les gestes du quotidien qui vous font du bien, le Face Yoga, le Face Taping, la méditation, la respiration, la stimulation lymphatique et les massages des fascias n'auront bientôt plus aucun secret pour vous... Une approche naturelle, holistique et experte pour créer votre transformation !