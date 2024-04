Blackwater, tome 5. La fortune

Tel un organisme vivant, le clan Caskey se développe et se transforme. Certains font face à la mort, d'autres accueillent la vie. Entre rapprochements inattendus, haines sourdes et séparations inévitables, les relations évoluent. Miriam, désormais à la tête de la scierie et noyau dur de la famille, ne cesse d'en faire croître la richesse. Suite à une découverte surprenante et miraculeuse - sauf pour une personne - c'est bientôt la ville entière qui va prospérer. Mais cette soudaine fortune suffira-t-elle, alors que la nature commence à réclamer son dû ? Michael McDowell (1950-1999) est un écrivain et scénariste américain. Il a notamment collaboré avec Tim Burton et Stephen King.