Tueurs de roi, de prince, de princesse. Les 50 morts sanglantes de l’Histoire

Les 50 morts sanglantes de l'Histoire Henri IV, Jules César, Marat, Louis XVI, l'impératrice Sissi, François-Ferdinand d'Autriche... les meurtres des puissants sont entrés dans l'histoire. Mais que sait-on de leurs auteurs ? Des raisons qui les ont poussés à commettre l'irréparable ? Des conséquences de leur acte ? Le cours de l'histoire en a-t-il été changé ? Sans oublier que, parfois, les rois et les puissants sont les coupables et non les victimes... Pourquoi faut-il toujours vérifier l'attache de son casque avant de partir en tournoi ? Le duc de Guise était-il vraiment plus grand mort que vivant ? La malédiction des Templiers a-t-elle réellement frappé la famille royale ? Pourquoi était-il parfois dangereux, pour un roi, de s'asseoir sur la chaise percée ? Comment Louis XIII s'est-il débarrassé du couple infernal des courtisans Concini et la Galigaï ? Où fi nissaient donc les corps des princes et des puissants guillotinés sous la Révolution ? Comment une certaine mouche a-t-elle pu tuer un président de la République dans une fâcheuse posture ? ... Complots, guerres, vengeances, coups d'Etat, ordres d'exécution et tentatives d'assassinat : Christophe Veyrin-Forrer vous fait découvrir les ressorts cachés, parfois comiques, souvent violents de notre histoire.