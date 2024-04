Ayrton Senna. Histoires d'un mythe

Trajectoire d'une légende Lors du Grand Prix de Monaco 84 un jeune pilote au casque jaune fait sensation Alors que le déluge s'abat sur la principauté et que la plupart des pilotes sont mis en déroute le jeune brésilien au volant de sa modeste Toleman livre une prestation impressionnante jusqu'à revenir dans les roues du leader Alain Prost Même si le champion français remporte finalement la course d'une petite longueur Ayrton Senna est le vainqueur médiatique C'est le début d'une légende ; celle de celui qui sera 3 fois champion du monde avant de perdre la vie sur le circuit d'Imola le 1er mai 1994 et qui est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands pilotes de tous les temps A l'occasion du trentième anniversaire de sa disparition la collection "Plein Gaz" propose une nouvelle édition du biopic en BD d'Ayrton Senna enrichie de 8 pages de témoignages et de photographies de Lionel Froissart journaliste spécialisé qui a côtoyé le champion durant toute sa carrière