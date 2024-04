Bretagne. Tome 2, Finistère Sud, Morbihan, Ille-et-Vilaine Sud, Loire-Atlantique

Des voyages à vélo et vélo électrique sur mesure accessibles au plus grand nombre pour aller découvrir en douceur le sud de la Bretagne Découvrir une région à vélo est plus que jamais écoresponsable et dans l'air du temps Et aujourd'hui avec l'assistance électrique voyager à vélo est offert au plus grand nombre quel que soit le profil du terrain Nul besoin d'être un cycliste aguerri et entraîné vous pourrez profiter des lieux traversés en mode plaisir à l'écoute et au contact de la nature Ce second volume des voyages à vélo et vélo électriques consacré à la Bretagne s'intéresse à la moitié sud de cette belle région de la pointe du Raz jusqu'à Nantes et de Rennes à Belle-Ile-en-Mer S'appuyant sur le réseau très développé de pistes cyclables et de voies vertes tant sur le littoral qu'à l'intérieur des terres et en complétant par de petites routes soigneusement sélectionnées Philippe Calas a concocté des parcours sur mesure agréables et sécurisés compatibles avec la pratique du voyage à vélo en boucles ou en aller simple avec retour en train Ainsi quel que soit le temps dont vous disposez d'une seule journée jusqu'à deux ou trois semaines ou plus pour ceux qui sont très disponibles et veulent tout faire et tout voir il y en a pour tous et pour tous les goûts Les étapes courtes de l'ordre de 50 à 60 km soit 4 heures de vélo en mode balade laisseront le temps aux visites et aux activités en chemin ou à l'étape Pour des voyages réussis traces GPS téléchargeables topos détaillés cartes hébergements réparateurs/loueurs de vélos... Le tout richement illustré et agrémenté d'informations touristiques sur les localités et sites traversés