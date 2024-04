Guide Tanger 2023 Petit Futé

Encore méconnus du public, Tanger, son littoral (Asilah) et la région du Rif (Chechaouen, Tétouan) s'avèrent plus authentiques, dépaysants et mystérieux que leurs rivaux désormais façonnés pour accueillir des hordes de visiteurs. Une nouvelle fois, Petit Futé fait office d'éclaireur et vous emmène à la découverte de cette ville fascinante avant les autres.