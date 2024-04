Maman Quichon se fâche

Ce soir-là, aucun des soixante-treize enfants Quichon ne voulait aller se coucher. Et quand Maman Quichon menaça de se fâcher, aucun de ses soixante-treize enfants n'y fit attention. Ils continuèrent de sauter, crier, jouer, bondir, hurler, courir et se lancer des polochons. La situation était-elle désespérée ? Non. Pas pour une Maman Quichon. Elle annonça calmement qu'elle allait se transformer en pierre...