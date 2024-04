Le Petit Prince et ses amis : Les robots voyageurs

Par maladresse, Charlotte casse la maquette d'avion qu'Elijah lui a prêté. Elle n'ose pas l'avouer et la cache dans son sac. Quand le Petit Prince demande à voir la maquette, l'arrivée de l'Aviatrice, avec les Mini-Robots du Businessman agrippés aux ailes de son avion, fait diversion à merveille. Le Petit Prince et ses amis découvrent bientôt que les Mini-Robots ont fait une grosse bêtise : ils ont cassé le moteur du vaisseau du Businessman. Par peur d'être grondés, ils se sont enfuis en profitant du passage de l'Aviatrice dans le secteur. Mais voilà, par leur faute, le Businessman dérive vers une super-nova et court un grave danger...