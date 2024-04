Châteaux et musées franciliens pendant la Seconde Guerre mondiale. Une protection stratégique

Les châteaux et musées d'Ile-de-France ont miraculeusement échappé aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Dans quelles circonstances, et par quels moyens ? Le présent ouvrage analyse de façon inédite les mesures qui ont permis de protéger le Louvre, Chantilly, Fontainebleau, Rambouillet, Versailles et bien d'autres. Est également retracé le périple des collections artistiques évacuées entre 1939 et 1946 vers des châteaux aussi célèbres que Chambord ou Valençay. Fruit d'un travail collectif, ce livre met en lumière la pluralité des acteurs français et internationaux, notamment allemands et anglo-saxons, dans cette entreprise de préservation. De même, il interroge la mémoire que nous en conservons aujourd'hui, plus de 80 ans après les faits. Photographies et archives y dévoilent un pan méconnu de l'histoire du patrimoine français mais aussi européen. Une invitation à jeter un nouveau regard sur ce passé marqué par la guerre et l'Occupation.