En attendant le paradis. 100 méditations pour les moments perdus

Le pire prétexte que l'on oppose à la prière, c'est le manque de temps. Qu'à cela ne tienne : il suffit de tirer parti des moments morts d'une journée, ils ne demandent qu'à vivre. Le quai d'une gare par exemple, ou bien le voyage lui-même, remplacent certes difficilement le silence d'une église, mais ils peuvent se prêter eux aussi à un moment de méditation. Pourquoi ne pas s'appuyer sur un billet spirituel, qui fasse réfléchir et ouvre à la présence de Dieu ? En voici quelques-uns, y compris sur certains sujets qui fâchent : la prière en musique, les vacances d'été, l'évolution, la planète, les démons, le chrétien et la société, les vrais et les faux spirituels, vanité ou radicalité, le courage, la sortie des abus, une évangélisation trop timide... En un mot, les entrelacements de la grâce et de la nature. Sortis de la poche, puissent ces billets devenir des compagnons de voyage, que l'on oublie quand on est rendu à destination, mais qui eux aussi ouvrent les portes du paradis. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, est docteur (habilité à diriger des recherches) en philosophie, et docteur en théologie. Professeur à la Faculté de philosophie de l'Institut Catholique de Toulouse. Outre ses travaux en philosophie et en théologie, en particulier sur la métaphysique de saint Thomas d'Aquin, il est l'auteur de livres sur la vie et la prédication chrétiennes.