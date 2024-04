Dingue de Rolls

40 recettes de rolls et leurs déclinaisons gourmandes Impossible de passer à côté des New York Rolls ! Cette viennoiserie, composée d'une pâte à croissant circulaire garnie d'un glaçage et fourrée d'une crème pâtissière ou pâte à tartiner, a fait fureur à New York avant de débarquer en France, grâce à la boulangerie parisienne Frappe. Dans ce livre, le Roll est décliné sous toutes ses formes et pour tous les moments de la journée, du brunch au dessert en passant par le goûter ! Des instants gourmands salés et sucrés, en portion individuelle ou à partager.