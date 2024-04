Petit Cahier d'exercices de bienveillance envers soi-même

Puis-je être bienveillant(e) envers moi-même ? Que va-t-on penser si je m'occupe de moi ? Ne va-t-on pas m'en vouloir ? Suis-je assez bienveillant(e) envers les autres ? N'est-ce pas mieux d'être généreux(se) et de s'oublier soi-même ? Existe-t-il une forme de " bon égoïsme" ? Quelle est la limite à la bienveillance que je peux m'offrir ? Voici un Petit Cahier d'exercices qui vous permettra d'apporter des réponses à ces questions importantes pour un bon épanouissement de soi. Ludique, pratique et amusant, ce Petit Cahier vous emmène sur le chemin d'une juste bienveillance pour un plus grand bien-être ! "Si vous reconnaissez votre beauté d'être, votre humanité, vous les ferez grandir et vous développerez l'estime de vous-même."