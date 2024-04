Licornes de rêve. Magie de la forêt

Pour tous les fans de Licornes, des heures d'activité ! Un grand carnet créatif avec plus de 500 autocollants de Licornes, des pages de dessins, des coloriages, des pochoirs, des planches de motifs à découper, des jeux et des modèles pour s'inspirer. L'enfant part à la découverte des mondes magiques des licornes de la forêt, les habille de somptueux bijoux, et crée des décors merveilleux. Une activité idéale pour les enfants dès 5 ans, pour développer leur imagination, leur concentration, leur créativité et leur motricité en toute autonomie ! Contenu détaillé : plus de 500 stickers ; 5 modèles pour s'inspirer ; 25 licornes à dessiner ; 22 pochoirs ; 4 planches de motifs ; des pages de mandalas à colorier, de tuto DIY et de jeux.