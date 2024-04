Mon journal intime Danse

Un joli journal intime pour les passionnées de Danse. De jolies pages pour confier ses secrets et raconter ses journées, des espaces pour coller des photos ou dessiner les instants que l'on souhaite garder en mémoire, des petits coloriages pour se détendre, des fiches "caractère" pour apprendre à se connaitre soi-même et lister ses envies, et des fiches découvertes sur la Danse pour vivre pleinement sa passion ! Avec un cadenas et une clé pour conserver toutes ses confidences et un stylo pailleté pour faire scintiller ses secrets !