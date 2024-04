Mes marque-pages à colorier Les sorcières de Poudlard et leurs amies

Redécouvrez l'univers de Poudlard avec 40 marque-pages à colorier et à personnaliser avec des crayons de couleur, des feutres ou encore de la peinture. Une activité idéale pour se détendre, développer sa créativité et son imaginaire en toute autonomie. Le cadeau parfait pour les fans de la série Harry Potter (les petits... et les plus grands ! ). Et en bonus : une jolie planche de stickers.