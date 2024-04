Evaluer le trouble du spectre de l’autisme chez l'enfant et l'adolescent. Adi-r, ados-2, pdd-mrs, becs, pep-3, eaca-tsa, gram, eda... 1e édition

Les troubles du spectre de l'autisme concerne +/-1 % de la population globale. Au vu des faibles moyens accordés au secteur, il est d'autant plus crucial que le professionnel sache quels tests utiliser pour diagnostiquer toutes les spécificités de la personne afin de déterminer le meilleur plan d'accompagnement psycho-éducatif personnalisé. Ces différentes questions sont abordées avec l'objectif de fournir aux praticiens un cadre de référence pour choisir les tests les plus appropriés portant : sur la sensorialité, le développement psychomoteur et l'intelligence, les activités cognitives de mémoire, de spatialité et de théorie de l'esprit, les fonctions exécutives et de régulation de l'activité, et sur le développement cognitif, socio-émotionnel et socio-adaptatif. Sur cette base, il présente les tests les plus pertinents accompagnés de recommandations pour leur utilisation optimale. Tests abordés : ADi-R, ADOS-2, BECS, CARS-2, PEP 3, WPPSI-IV, NEMI-3, SON - R, NEPSY-2, Vineland-II...