Purification et protection. 40 recettes DIY pour chasser le négatif de votre vie

40 recettes DIY pour chasser le négatif de votre vie Chaque jour nous sommes assaillis d'attaques négatives invisibles qui nous impactent parfois lourdement&NewLine ; Pour les contrer et s'en protéger durablement ce livre vous propose d'intégrer le nettoyage et la protection énergétique dans votre quotidien en revisitant les pratiques ancestrales des peuples racines&NewLine ; Afin de se les approprier pleinement et facilement les compositions ont été ajustées à nos contrées et à nos vies modernes pour privilégier des ingrédients simples à trouver mais tout aussi efficaces&NewLine ; De votre espace de vie aux objets qui vous entourent de votre corps physique à votre corps spirituel sans oublier les événements importants vous trouverez pour chaque besoin une solution adaptée pour vous purifier et vous protéger&NewLine ; Fumigations sèches ou humides brumes sacrées spells jars sachets médecine infusions de lavage et bains rituels encens et mélanges à brûler bougies de protection et de bénédiction... vous offriront toute leur puissance pour chasser le négatif et accueillir tout le positif qui s'offre à vous