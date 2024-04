La parole du chef. Actes du Congrès international tenu à l'université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire), les 3, 4 et 5 décembre 2018

Le chef est un homme ou une femme à part. Son statut, ses fonctions et les modalités de ses interventions concentrent une part importante de l'activité institutionnelle, politique et juridique. Or, l'intervention du chef se traduit en grande partie par la parole. De sorte que très tôt, chez les Européens, la parole politique a fait l'objet d'une interrogation philosophique ; que très tôt, pour les Africains, la parole a été considérée comme un acte sacré. Dans un cas comme dans l'autre, on a pris conscience que la parole pouvait lier, juridiquement, spirituellement ou moralement, son auteur et révéler quelque chose de la nature du chef. C'est ce thème qui, en 2018, a réuni une trentaine de congressistes à l'université de Bouaké. Ils ont travaillé dans une double perspective africaine et française, de façon à la fois scientifique et personnelle. Dans ce livre, les juristes et les politistes examinent et discutent divers emplois, lieux et moments de la parole du chef.