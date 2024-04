Le Dernier Mousse. suivi d'un groupement thématique : « Quitter son port d'attache »

Le célèbre récit d'aventures de Francisco Coloane dans une édition tout en couleurs, adaptée à tous les profils de lecteurs et enrichie de nombreux outils pédagogiques. En lien avec plusieurs objets d'étude du programme de français en 5e (" Le voyage et l'aventure " , " Avec autrui " , " L'homme est-il maître de la nature ? "). Le texte Pour retrouver son frère disparu, Alejandro, quinze ans, s'embarque clandestinement à bord d'une corvette de la marine chilienne, en partance pour le cap Horn. Confronté aux dures réalités du métier de marin, il découvre - au bout du voyage - l'univers sauvage du Grand Sud et ses habitants. A travers ce récit d'apprentissage, une réflexion autour de valeurs clés : le lien familial, la solidarité, le respect des sociétés en marge... L'auteur Ecrivain chilien, Francisco Coloane (1910-2002) est un formidable conteur, lu et célébré dans toute l'Amérique latine. Dans ses nouvelles et romans d'aventures, il excelle à raconter la mer, la nature et les hommes du Grand Sud. Les outils pédagogiques dans l'ouvrage - un avant-texte pour préparer la lecture - des lectures actives au fil du texte - des repères sur le récit d'aventures et le roman d'apprentissage - un parcours de lecture analytique en 7 étapes - des ateliers interdisciplinaires (théâtre, podcast, métier...) - un groupement thématique : "Quitter son port d'attache" - une enquête : " Les baleines, ces incroyables cétacés " Le livre du professeur Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur https : //mesmanuels. fr/ (Lien -> https : //mesmanuels. fr/)), une version enrichie, projetable en classe