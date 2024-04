LE RÉPERTOIRE DE FIL ET LULU. PREMIÈRES LECTURES FIN CP

Il y a plein de choses à connaitre sur Fil et Lulu. Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Qui sont leurs amis ? Un répertoire pour tout savoir sur Fil et Lulu tout en apprenant l'alphabet. LES PLUS Un texte succinct, adapté à l'entrée en lecture Des illustrations pleines de fantaisie réalisées par le talentueux Christian Voltz Un QR Code pour écouter tranquillement l'histoire Une fabrication de qualité, parfaite pour les petites mains Une conception éthique et engagée